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Факти / Україна / Політика

Гончарук відсторонив керівника ДСНС Одещини

Олексій Гончарук доручив відсторонити кілька посадових осіб від виконання обов’язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі.

Пожежа в Одесі

Прем’єр Олексій Гончарук доручив відсторонити від виконання обов‘язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, його заступника із профілактики Михайла Вовка, а також керівника Департамента освіти Олександра Лончака.

– А самому пану Федорчаку рекомендував написати заяву за власним бажанням.

Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами відбулись в одній області — неприпустима, – наголосив Гончарук.

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Прем’єр також доручив Ганні Новосад провести інвентаризацію всіх навчальних закладів і навести реальний порядок в закладах освіти.

Міністерству внутрішніх справ доручено надати план заходів із протипожежної безпеки в Україні.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа.  

Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього почався пошук зниклих безвісти. Станом на 8 грудня з-під завалів дістали дев’ять загиблих. У лікарні помер рятувальник.

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