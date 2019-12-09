PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Крим не обговорювали: результати нормандського саміту

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін не обговорювали питання анексії Криму під час нормандського саміту.

Крим не обговорювали: результати нормандського саміту

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель за підсумками нормандського саміту в Парижі 9 грудня повідомила, що сторони не обговорювали питання анексії Криму.

– Поки не планується, – сказала вона.

Однак Мендель заявила, що зустріч пройшла досить добре.

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

– Лідери нормандської четвірки вийдуть усі разом – це вже успіх, – сказала Мендель.

Нагадаємо,  прес-секретар президента України назвала зустріч у нормандському форматі позитивною, бо Україна сильно представила свої позиції.

Зустріч нормандської четвірки

Результати

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Спостереження за припиненням вогню на Донбасі вестимуть цілодобово – Меркель
Спостереження за припиненням вогню на Донбасі вестимуть цілодобово – Меркель
Нормандський формат
Зустріч нормандської четвірки у Парижі – підсумки (ОНЛАЙН)
Еммануель Макрон
У березні 2020 року відбудеться зустріч у нормандському форматі
Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)
Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)
Повне припинення вогню відбудеться до кінця 2019 року – Зеленський
Повне припинення вогню відбудеться до кінця 2019 року – Зеленський
Зустріч у нормандському форматі: головні підсумки та комюніке
Зустріч у нормандському форматі: головні підсумки та комюніке
Путін на Євроіграх
Путін не готовий залишити Україну в спокої – екс-посол США в Україні
Домовленості не досягнуті: Коболєв сказав, чи загрожує Україні газова війна
Домовленості не досягнуті: Коболєв сказав, чи загрожує Україні газова війна
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка