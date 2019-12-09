Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін не обговорювали питання анексії Криму під час нормандського саміту.

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель за підсумками нормандського саміту в Парижі 9 грудня повідомила, що сторони не обговорювали питання анексії Криму.

– Поки не планується, – сказала вона.

Однак Мендель заявила, що зустріч пройшла досить добре.

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– Лідери нормандської четвірки вийдуть усі разом – це вже успіх, – сказала Мендель.

Нагадаємо, прес-секретар президента України назвала зустріч у нормандському форматі позитивною, бо Україна сильно представила свої позиції.

