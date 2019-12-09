9 грудня о 17.00 за київським часом почнеться зустріч лідерів країн нормандської четвірки. Факти ICTV зібрали реакцію іноЗМІ напередодні переговорів у нормандському форматі.

Можливо, що до кінця нормандського саміту у президента України Володимира Зеленського не залишиться іншого виходу, крім як піти на поступки.

Про це йдеться у статті американського видання National Interest. На такий результат очікують, якщо канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон встануть на бік президента РФ Володимира Путіна.

Однак, якщо вони встануть на бік Зеленського, то на Донбасі можуть з новою силою поновитися бої.

У британському Financial Times вважають, що Путін готовий до того, щоб послабити конфлікт на Донбасі, проте все ще здатний підтримувати його.

Можливо, президент РФ піде на поступки в тому випадку, якщо Захід послабить свою позицію щодо Росії.

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Американський Bloomberg пише про те, що Макрон і Меркель вже обговорили координацію дій щодо України.

Тому вони повинні зустріти президента України на нормандському саміті єдиною позицією. Джерела видання також заявили про те, що лідери Франції та Німеччини побоюються того, що “вікно для припинення війни на Донбасі може закритися”.

Guardian опублікував матеріал, в якому йдеться про те, що Путіну не так важливі результати зустрічі нормандської четвірки, як її сприйняття західними політиками.

– Після обміну полоненими у вересні Кремль вже не зацікавлений в нормандському форматі, і він намагається зірвати переговори, – розповіла виданню російський політолог Тетяна Станова.

Можливо, РФ спробує зберегти мирний план, що існує зараз, оскільки вважає його вигідним для себе.

Зустріч нормандської четвірки в Парижі – відеотрансляція

До слова, після переговорів у нормандському форматі відбудеться зустріч Зеленського і Путіна, на якій повинні бути присутніми виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко і глава Газпрому Олексій Міллер.