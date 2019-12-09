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Факти / Україна / Політика

Поїхали? Як Зеленський виїжджав на нормандський саміт у Парижі

З’явилося відео, як президент України Володимир Зеленський разом з іншими членами делегації виїжджає на зустріч нормандської четвірки в Парижі.

Поїхали? Як Зеленський виїжджав на нормандський саміт у Парижі

У мережі з’явився відеозапис того, як президент України Володимир Зеленський виїжджає до Єлисейського палацу в Парижі для переговорів у нормандському форматі.

На запису видно, як представники української делегації йдуть коридорами готелю до поданого автомобілю з національними прапорами.

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“Поїхали?”, – запитав український лідер і попрямував до машини.

Нагадаємо, за всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.

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