Приїдете до Москви на 9 травня? Журналісти з РФ намагалися спровокувати Зеленського

Перед зустріччю в нормандському форматі російські журналісти вигукували провокаційні питання, адресовані президенту України Володимиру Зеленському.
Президент України Володимир Зеленський приїхав на зустріч у нормандському форматі в Єлисейський палац у Парижі. Його зустрічав президент Франції Еммануель Макрон.
Коли Зеленський підходив до входу російські журналісти вигукували з натовпу провокаційні питання.
Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн
Зокрема, хтось російською мовою вигукував питання, чи приїде Зеленський в Москву на 9 травня.
Також прозвучало питання, що Зеленський вважатиме успіхом на переговорах в нормандському форматі.
Глава України проігнорував дані питання.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандському форматі.
Станом на 22.00 переговори вже відбулися, зокрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.
Представників ЗМІ запросили до зали, де пройде підсумкова прес-конференція лідерів нормандського формату.