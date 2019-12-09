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Факти / Україна

Приїдете до Москви на 9 травня? Журналісти з РФ намагалися спровокувати Зеленського

Перед зустріччю в нормандському форматі російські журналісти вигукували провокаційні питання, адресовані президенту України Володимиру Зеленському.

Приїдете до Москви на 9 травня? Журналісти з РФ намагалися спровокувати Зеленського

Президент України Володимир Зеленський приїхав на зустріч у нормандському форматі в Єлисейський палац у Парижі. Його зустрічав президент Франції Еммануель Макрон.

Коли Зеленський підходив до входу російські журналісти вигукували з натовпу провокаційні питання.

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Зокрема, хтось російською мовою вигукував питання, чи приїде Зеленський в Москву на 9 травня.

Також прозвучало питання, що Зеленський вважатиме успіхом на переговорах в нормандському форматі.

Глава України проігнорував дані питання.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандському форматі.

Станом на 22.00 переговори вже відбулися, зокрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.

Представників ЗМІ запросили до зали, де пройде підсумкова прес-конференція лідерів нормандського формату.

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