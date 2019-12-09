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Путін кланяється Зеленському. Хороший знак: реакція соцмережі на зустріч президентів

9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандському форматі. Президенти України і Росії зустрілися за столом переговорів. Реакція соцмережі на зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського – читайте на Фактах ICTV.

Путін кланяється Зеленському. Хороший знак: реакція соцмережі на зустріч президентів

Зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського проходить в Парижі в рамках нормандського формату.

Пізніше запланована зустріч двох лідерів, але поки Зеленський зустрівся з Путіним віч-на-віч за столом переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Читайте: Закінчилася зустріч Макрона та Зеленського – про що говорили

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на зустріч Путіна і Зеленського.

Нагадаємо, у Парижі проходять переговори, перерва в яких тривала три роки. За всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.

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