9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандському форматі. Президенти України і Росії зустрілися за столом переговорів. Реакція соцмережі на зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського – читайте на Фактах ICTV.

Зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського проходить в Парижі в рамках нормандського формату.

Пізніше запланована зустріч двох лідерів, але поки Зеленський зустрівся з Путіним віч-на-віч за столом переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на зустріч Путіна і Зеленського.

Встреча началась! Ну что, Зеленский встретился с путиным. Импичмент карлику вряд ли грозит, так что ждем скорой смерти карлика? 🙂 — Євгенія (@xo4y_v_cosmos) December 9, 2019

Зеленский встретился с Путиным

Это что-то интересное — ДОРИЙ (@Ailey11811088) December 9, 2019

Нагадаємо, у Парижі проходять переговори, перерва в яких тривала три роки. За всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.