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Факти / Україна

Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом

Стіни коледжу в Одесі на Троїцькій, де 4 грудня сталася масштабна пожежа, планують зміцнити металевим каркасом, аби запобігти заваленню будівлі.

Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом

Експерти з Києва та спеціалісти Одеської державної академії будівництва та архітектури готують плану укріплення будівлі економічного коледжу, повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– Наразі існує велика загроза обвалу стін. Аби рятувальники могли ефективно продовжувати пошуки, необхідно укріпити стіни. За планом, стіни оздоблять металевим каркасом, який втримає їх від завалення, – розповів губернатор області.

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За його словами, пропозиції експертів направлять до Києва, і після узгодження будівельники почнуть спорудження металевого каркасу.

Під завалами можуть перебувати ще четверо осіб.

  • Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
  • Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
  • Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
  • Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом / 2 фотографии

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. За останніми даними, загинули 12 людей.

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