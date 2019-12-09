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Факти / Україна

У Росії екс-міністра Рудьковського засудили до двох років в’язниці

Екс-міністр транспорту України Микола Рудьковський проведе два роки у колонії в Росії за напад на російське посольство у Києві.

У Росії екс-міністра Рудьковського засудили до двох років в’язниці

Екс-міністра транспорту України Миколу Рудьковського засудили до двох років колонії у Росії.

Московський міський суд ухвалив рішення покарати Рудьковського за участь у нападі на російське посольство у Києві у 2014 році.

Його визнали винним у нападі на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин (ч. 2 ст. 360 КК РФ).

У вироку сказано, що відбувати покарання Рудьковський буде у виправній колонії загального режиму.

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Зазначимо, що Рудьковський повністю визнав провину і розкаявся у скоєному.

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону засудили до 12-17 років ув’язнення п’ятьох кримчан.

Джерело: Генпрокуратура РФ

Фото: Укрправда

Фото: Dreamstime

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