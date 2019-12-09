Угода України з МВФ відкриває двері для фіндопомоги від ЄС – Маасікас

Угода України з МВФ відкриває шлях до того, щоб ЄС виділив близько €500 млн макрофінансової допомоги.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив, що Україна дуже своєчасно уклала угоду з Міжнародним валютним фондом.

За його словами, вона, разом з ухваленням закону про боротьбу з відмиванням грошей і міжнародним визнанням реформ, має відкрити шлях до макрофінансової допомоги ЄС.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила про те, що йдеться про виділення приблизно €500 млн.

Читайте: Зростання цін на газ і заморозка соцвиплат: 5 міфів про МВФ

– Досягнення угоди з МВФ відкриває двері до отримання €500 млн макрофінансової допомоги від ЄС на дуже вигідних умовах найближчими місяцями, – повідомила Маркарова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і МВФ досягли домовленості щодо нової програми кредитування.

Вона триватиме три роки і за цей час Україна отримає близько $5,5 млрд.

Джерело: Матті Маасікас, Оксана Маркарова