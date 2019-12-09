Українці витрачають найбільше грошей на їжу і напої – Держстат

Українці найбільше витрачають грошей на продукти та безалкогольні напої, звітує Державна служба статистики.

У першому півріччі українці витрачали майже половину своїх загальних витрат на продукти харчування і безалкогольні напої.

У середньому, одне домогосподарство, що проживає у місті, витрачає 10 023 грн на місяць. При цьому домогосподарства, що мешкають у сільській місцевості, витрачають менше – 8 813 грн.

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Найбільше українці витрачають:

на продукти харчування та безалкогольні напої – 46,2% витрат;

одяг і взуття – 4,9%;

житло, воду, електроенергію, газ – 17,2%;

охорону здоров’я – 4,1%;

транспорт – 4,2%.

Нагадаємо, у Кабміні прогнозують, що у 2022 році середня зарплата в Україні становитиме 16 тис. грн.

Джерело: Державна служба статистики