Українці витрачають найбільше грошей на їжу і напої – Держстат

Українці найбільше витрачають грошей на продукти та безалкогольні напої, звітує Державна служба статистики.
У першому півріччі українці витрачали майже половину своїх загальних витрат на продукти харчування і безалкогольні напої.
У середньому, одне домогосподарство, що проживає у місті, витрачає 10 023 грн на місяць. При цьому домогосподарства, що мешкають у сільській місцевості, витрачають менше – 8 813 грн.
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Найбільше українці витрачають:
- на продукти харчування та безалкогольні напої – 46,2% витрат;
- одяг і взуття – 4,9%;
- житло, воду, електроенергію, газ – 17,2%;
- охорону здоров’я – 4,1%;
- транспорт – 4,2%.
Нагадаємо, у Кабміні прогнозують, що у 2022 році середня зарплата в Україні становитиме 16 тис. грн.
Джерело: Державна служба статистики