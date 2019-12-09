Варта на Банковій: учасники акції чекають результатів нормандського саміту

Учасники акції Варта на Банковій чекають результатів зустрічі в нормандському форматі біля Офісу президента у Києві.
Близько 1 тис. осіб прийшли під будівлю Офісу президента в Києві, щоб дізнатися результати зустрічі в нормандському форматі.
Правоохоронці встановили металошукачі. Порядок охороняють понад 200 поліцейських.
Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн
Також тут є сцена і екран.
– Зараз у повній координації працюють усі підрозділи поліції Києва, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецназівці, співробітники превентивної комунікації, а також бійці ДСНС і Нацгвардії, – повідомили в поліції.
Ситуаційний центр МВС в цілодобовому режимі моніторить і контролює ситуацію в місцях проведення масових заходів.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандському форматі.
Станом на 22.30 переговори вже відбулися, зокрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.
Представників ЗМІ запросили до зали, де пройде підсумкова прес-конференція лідерів нормандського формату.