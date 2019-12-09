Варта на Банковій: учасники акції чекають результатів нормандського саміту

Учасники акції Варта на Банковій чекають результатів зустрічі в нормандському форматі біля Офісу президента у Києві.

Близько 1 тис. осіб прийшли під будівлю Офісу президента в Києві, щоб дізнатися результати зустрічі в нормандському форматі.

Правоохоронці встановили металошукачі. Порядок охороняють понад 200 поліцейських.

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Також тут є сцена і екран.

– Зараз у повній координації працюють усі підрозділи поліції Києва, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецназівці, співробітники превентивної комунікації, а також бійці ДСНС і Нацгвардії, – повідомили в поліції.

Ситуаційний центр МВС в цілодобовому режимі моніторить і контролює ситуацію в місцях проведення масових заходів.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандському форматі.

Станом на 22.30 переговори вже відбулися, зокрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.

Представників ЗМІ запросили до зали, де пройде підсумкова прес-конференція лідерів нормандського формату.