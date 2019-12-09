Зеленський прибув на зустріч нормандської четвірки
Український лідер Володимир Зеленський прибув до Парижа для переговорів у нормандському форматі.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.
З аеропорту він попрямував на переговори в Єлисейський палац, де відбудеться зустріч нормандської четвірки.
Спочатку президент проведе двосторонню зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Далі буде зустріч чотирьох лідерів у нормандському форматі. Після Зеленський проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним