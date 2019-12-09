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Факти / Україна / Політика

Зустріч нормандської четвірки стане випробуванням – Більдт

Зустріч у нормандському форматі покаже, чи хоче Кремль закінчити війну на Донбасі, заявив співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

Зустріч нормандської четвірки стане випробуванням – Більдт

Зустріч президента Володимира Зеленського та його російського колеги Володимира Путіна в Парижі покаже, чи є у Москви щира воля закінчити війну на Донбасі.

Про це повідомив співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт у Twitter.

– Президент Франції Еммануель Макрон говорив про нові взаємини з Росією, але це дійсно випробування, – додав він.

Читайте: У зустрічі Зеленського і Путіна візьмуть участь голови Газпрому і Нафтогазу

Нагадаємо, за всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.

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