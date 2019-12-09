Лідери України, Франції, Німеччини та Російської Федерації зібралися за круглим столом в Єлисейському палаці для переговорів у нормандському форматі.

У Парижі розпочалася зустріч нормандської четвірки, в якій беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Російської Федерації Володимир Путін.

Після завершення саміту буде підготовлено комюніке. Крім того, Зеленський візьме участь у спільній прес-конференції з лідерами Франції, Німеччини та Росії, запланованій за результатами зустрічі. Читайте: Закінчилася зустріч Макрона та Зеленського – про що говорили

Нагадаємо, за всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.

Фото: Kremlin