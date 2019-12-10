Долар падає – ціни ростуть. Які продукти здорожчають у грудні

Оптимістична зима для гривні. Віраж до зміцнення національної одиниці почався ще влітку. З того часу в обмінниках таблички змінювали майже кожного тижня. 27 грн. за долар, потім 26. І ось курс перетнув психологічну межу у 24 грн.

Ще восени багато хто пов’язував подорожчання національної валюти з аграріями, які підтримали країну виручкою в доларах та євро. Але вже почалася зима, а курс не зупиняється. За статистикою НБУ, зараз більше купують валюту, аніж продають.

Економісти пояснюють: держава продає іноземним інвесторам облігації внутрішнього займу, обіцяючи в майбутньому виплачувати за ними відсотки. Тому в країну зараз активно заходить валюта. Також, на думку експертів, окрім іноземних вливань, зміцнює гривню, як не дивно, ще й її дефіцит.

Доля гривні багато в чому залежить і від траншу МВФ. Поки фонд залишається в Україні, ситуація на валютному ринку буде більш-менш прогнозованою.

Гривня зміцнюється, а зелений продовжує худнути. Як це позначиться на нашому гаманці?

Підстрибнула у ціні гречка. Здорожчала на 15%. Через те, що на ринку виник її дефіцит – цього року фермери гречки посіяли менше. Додала в ціні і цибуля – до 10%. Поступово дорожчає і хліб, хоча об’єктивної причини експерти для цього не знаходять. Аби не було відчутно одразу, ціни на хліб підвищують поступово – по 10-20 копійок щомісяця.

Картопля – рекордсмен цьогорічного подорожчання, вона зросла у ціні майже на 118%. Зараз за кіло бульби треба віддати від 12 до 16 грн. Українські фермери жаліються на жорстку конкуренцію з білорусами. Втім, аналітики прогнозують: картопля дорожчати більше не буде. Чого не можна сказати про цукор.

Чому ж дорожчають продукти, якщо на фінансовому ринку стабільність?

Економісти кажуть: ціна не має зворотнього ефекту – підняти можна, але не знизити. Особливо, якщо це стосується великих торговельних мереж.

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Пальне на здешевлення долару все ж таки відреагувало. Проти зниження цін на пальне будуть грати й апетити власників мереж АЗС. Антимонопольний комітет цього тижня звернувся до операторів ринку знизити вартість бензину та дизпалива. Ситуація може змінитися ближче до нового року. Піде закупівля нових партій і пальне може трохи скинути в ціні. Але все це, якщо гривня продовжить курс на зміцнення.

У Міжнародного валютного фонду до України було дві вимоги: прийняти закон про незаконне збагачення – він дозволить притягнути до відповідальності чиновників за непідтверджені прибутки. А ще гарантувати, що ПриватБанк залишиться у власності держави.

Також МВФ заявив, що готовий відкрити нову кредитну програму. Схоже, умови Київ виконав. До того ж, в бюджеті на 2020 рік курс долара скорегували – раніше прогнозували ціну зеленого – 28 грн., тепер – 27. Тож, за оптимістичною зимою може настати і сприятлива для фінансового ринку весна.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ціни на бензин на АЗС можуть знизятись найближчим часом.