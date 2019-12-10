Ми готові виконувати домовленості, це дорога з двостороннім рухом – Зеленський

Україна готова виконувати домовленості і чекає таких же дій у відповідь, заявив Володимир Зеленський.

Україна готова до виконання домовленостей, але “це дорога з двостороннім рухом”, заявив президент Володимир Зеленський.

– Українці мають заслужене право не вірити словам і обіцянкам. У нас дійсно є надія на дотримання всіх домовленостей, але є також і чітке розуміння, що тільки конкретні дії будуть підтвердженням готовності всіх до забезпечення миру, – сказав він на брифінгу за результатами нормандського саміту.

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Володимир Зеленський також визнав, що в нього та Володимира Путіна різні погляди на передачу кордону.