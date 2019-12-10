PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Ми готові виконувати домовленості, це дорога з двостороннім рухом – Зеленський

Україна готова виконувати домовленості і чекає таких же дій у відповідь, заявив Володимир Зеленський.

Ми готові виконувати домовленості, це дорога з двостороннім рухом – Зеленський

Україна готова до виконання домовленостей, але “це дорога з двостороннім рухом”, заявив президент Володимир Зеленський.

– Українці мають заслужене право не вірити словам і обіцянкам. У нас дійсно є надія на дотримання всіх домовленостей, але є також і чітке розуміння, що тільки конкретні дії будуть підтвердженням готовності всіх до забезпечення миру, – сказав він на брифінгу за результатами нормандського саміту.

Читайте: Про що говорили Путін і Зеленський на двосторонній зустрічі

Володимир Зеленський також визнав, що в нього та Володимира Путіна різні погляди на передачу кордону.

Фото: Офіс Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Владимир Зеленский
72 людини можуть повернутися в Україну до кінця року – Зеленський
Мали говорити 20 хвилин, а вийшла година: Зеленський про розмову з Путіном
Мали говорити 20 хвилин, а вийшла година: Зеленський про розмову з Путіном
Зеленський назвав три принципи, які не будуть порушені
Зеленський назвав три принципи, які не будуть порушені
Зеленський запросив російських телевізійників в Україну
Зеленський запросив російських телевізійників в Україну
Зустріч у нормандському форматі: які результати та досягнення України
Зустріч у нормандському форматі: які результати та досягнення України
Про що говорили Путін і Зеленський на двосторонній зустрічі
Про що говорили Путін і Зеленський на двосторонній зустрічі
путін
А у нас в квартирі газ, а у вас? Путін запропонував Україні знижки
У нас із президентом РФ абсолютно різні погляди на передачу кордону – Зеленський
У нас із президентом РФ абсолютно різні погляди на передачу кордону – Зеленський
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка