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Факти / Україна

Посольство США привітало Україну з новою програмою МВФ

Посольство США привітало Україну і Міжнародний валютний фонд з досягненням домовленостей щодо нової програми.

мвф

Відповідне привітання, присвячене отриманню Україною нової трирічної програми від МВФ, з’явилося у Twitter дипломатичного представництва США.

– Вітаємо Україну та МВФ з досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги. Успішна програма МВФ має вирішальне значення для економічного зростання України та військової оборони.

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Нагадаємо, раніше Україна отримала нову трирічну програму кредитування на 4 млрд спеціальних прав запозичення (близько $5,5 млрд) в рамках розширеного фонду МВФ.

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