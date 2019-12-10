Посольство США привітало Україну з новою програмою МВФ

Посольство США привітало Україну і Міжнародний валютний фонд з досягненням домовленостей щодо нової програми.

Відповідне привітання, присвячене отриманню Україною нової трирічної програми від МВФ, з’явилося у Twitter дипломатичного представництва США.

– Вітаємо Україну та МВФ з досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги. Успішна програма МВФ має вирішальне значення для економічного зростання України та військової оборони.

Congratulations to #Ukraine and the IMF for reaching a staff level agreement for a new aid program. A successful IMF program is critical to Ukraine’s economic growth and military defense.https://t.co/npFiHVB4W3 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 декабря 2019 г.

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Нагадаємо, раніше Україна отримала нову трирічну програму кредитування на 4 млрд спеціальних прав запозичення (близько $5,5 млрд) в рамках розширеного фонду МВФ.