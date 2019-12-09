Під час зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського піднімалося питання транзиту газу і його вдалося розблокувати.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час двосторонньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним обговорив питання транзиту газу.
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За його словами, питання вдалося розблокувати.
– Вже на рівні радників обговорюватимуться можливість, формат, об’єм, ціна та інші деталі про транзит газу. Це дуже важливо для всіх – і для України, і для енергетичної безпеки Європи. Тому я думаю, що там у нас дуже непогані кроки, – сказав він.
Нагадаємо, Путін сказав, що якщо сторони домовляться, то газ для Києва може бути дешевшим на 25%, ніж зараз.
Відеотрансляцію зустрічі нормандської четвірки 9 грудня дивіться на Фактах ICTV.