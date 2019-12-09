PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Путін не готовий залишити Україну в спокої – екс-посол США в Україні

Президент РФ Володимир Путін поки не готовий залишити Україну, тому складно передбачити результати зустрічі в нормандському форматі, які відбулися 9 грудня в Парижі.

Путін на Євроіграх

Директор Євразійського центру Атлантичної ради, посол США в Україні 2003-2006 рр. Джон Гербст заявив, що йому складно передбачити щось позитивне від зустрічі в нормандському форматі.

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

– Важко уявити, що це буде великим кроком вперед. Зеленський вже заявив, що він не поступався під час переговорів. Путін каже, що переговори пройшли успішно. Ми не знаємо, як розбиратися в цих зовсім різних словах, – сказав він.

За його словами, Путін не готовий залишити Україну в спокої, тому “важко передбачити щось позитивне від цієї зустрічі”.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандської четвірки.

Представників ЗМІ запросили до зали, де пройде підсумкова прес-конференція лідерів нормандського формату.

Джерело: Свобода слова

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Спостереження за припиненням вогню на Донбасі вестимуть цілодобово – Меркель
Спостереження за припиненням вогню на Донбасі вестимуть цілодобово – Меркель
Нормандський формат
Зустріч нормандської четвірки у Парижі – підсумки (ОНЛАЙН)
Еммануель Макрон
У березні 2020 року відбудеться зустріч у нормандському форматі
Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)
Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)
Повне припинення вогню відбудеться до кінця 2019 року – Зеленський
Повне припинення вогню відбудеться до кінця 2019 року – Зеленський
Зустріч у нормандському форматі: головні підсумки та комюніке
Зустріч у нормандському форматі: головні підсумки та комюніке
Крим не обговорювали: результати нормандського саміту
Крим не обговорювали: результати нормандського саміту
Домовленості не досягнуті: Коболєв сказав, чи загрожує Україні газова війна
Домовленості не досягнуті: Коболєв сказав, чи загрожує Україні газова війна
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка