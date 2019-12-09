Путін не готовий залишити Україну в спокої – екс-посол США в Україні

Президент РФ Володимир Путін поки не готовий залишити Україну, тому складно передбачити результати зустрічі в нормандському форматі, які відбулися 9 грудня в Парижі.
Директор Євразійського центру Атлантичної ради, посол США в Україні 2003-2006 рр. Джон Гербст заявив, що йому складно передбачити щось позитивне від зустрічі в нормандському форматі.
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– Важко уявити, що це буде великим кроком вперед. Зеленський вже заявив, що він не поступався під час переговорів. Путін каже, що переговори пройшли успішно. Ми не знаємо, як розбиратися в цих зовсім різних словах, – сказав він.
За його словами, Путін не готовий залишити Україну в спокої, тому “важко передбачити щось позитивне від цієї зустрічі”.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандської четвірки.
Представників ЗМІ запросили до зали, де пройде підсумкова прес-конференція лідерів нормандського формату.