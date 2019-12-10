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Сайт Миротворець тимчасово зупиняє роботу

Сайт центру дослідження ознак злочинів проти нацбезпеки України Миротворець оголосив про тимчасове припинення роботи 10 грудня.

Сайт Миротворець тимчасово зупиняє роботу

Миротворець не працюватиме 10 грудня з 18.00.

Сайт повністю зупинить свої сервери на дві години.

Читайте: Всем мир: чому Винник потрапив у скандал і опинився у базі Миротворець

У цей час доступ до даних тимчасово матимуть лише окремі категорії користувачів.

Офіційне повідомлення опублікували на сайті вранці 10 грудня. Він припинить роботу о 18 годині.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що сайт Миротворець не може бути закритий Верховною Радою, бо у неї немає відповідних повноважень.

Джерело: Миротворець

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