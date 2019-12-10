Сайт Миротворець тимчасово зупиняє роботу

Сайт центру дослідження ознак злочинів проти нацбезпеки України Миротворець оголосив про тимчасове припинення роботи 10 грудня.
Миротворець не працюватиме 10 грудня з 18.00.
Сайт повністю зупинить свої сервери на дві години.
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У цей час доступ до даних тимчасово матимуть лише окремі категорії користувачів.
Офіційне повідомлення опублікували на сайті вранці 10 грудня. Він припинить роботу о 18 годині.
Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що сайт Миротворець не може бути закритий Верховною Радою, бо у неї немає відповідних повноважень.
Джерело: Миротворець
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