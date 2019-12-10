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Факти / Україна

Санкції та компроміси: Клімкін сказав, як повернути Донбас

Донбас можна повернути за допомогою тиску санкцій разом з компромісами і в рамках великої угоди Росії з Європейським Союзом і США.

Санкції та компроміси: Клімкін сказав, як повернути Донбас

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Донбас не можна повернути за допомогою домовленості.

– Єдине, як можна повернути Донбас, якщо ми хочемо повернути Донбас – це комбінація санкційного тиску  разом з певними болючими компромісами і в рамках великого угоди Росії з Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Просто щодо Донбасу ніякої домовленості бути не може, – сказав він.

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За його словами, президент Росії Володимир Путін не зацікавлений в таких домовленостях.

Нагадаємо, під час наради в Офісі президента щодо підготовки до нормандського саміту були затверджені п’ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу.

Джерело: Свобода слова

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