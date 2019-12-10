Увечері 10 і вранці 11 грудня в Києві прогнозується сильний туман.

Рятувальники попередили про сильний туман в Одесі та Києві 10 і 11 грудня. Видимість складе 200-500 м. Оголошено перший, жовтий рівень небезпеки.

Водіям рекомендується під час керування автомобілем знизити швидкість, включити протитуманні фари спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію і включати аварійну світлову сигналізацію під час зупинки.

Читайте: Туман чи Сайлент Хілл: реакція соцмереж на смог у Києві

Також варто уникати різких маневрів на дорозі.







Туман в Одесі та Києві – оголошено жовтий рівень небезпеки / 2 фотографии

Нагадаємо, в жовтні смог огорнув Київ і інші міста України. Це природне явище легко сплутати з туманом. Факти ICTV пояснили, чим відрізняється смог від туману і яка небезпека.