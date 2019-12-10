У Раду подано зміни до закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Фракція Слуга народу зареєстрували в парламенті зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєстрували в парламенті зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей

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Проект закону про внесення зміни до ст. 1 Закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей зареєстрували 10 грудня під номером 2569.

Проте текст закону на сайті Верховної Ради ще не з’явився.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками нормандського саміту пояснив, що нині простіше продовжити термін дії закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий.