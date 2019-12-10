Втрати на Донбасі: загинули троє військових

У зоні проведення ООС на Донбасі загинули троє українських військових.
Як повідомили у штабі ООС, троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Крім того, 9 грудня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.
Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксували обстріл з озброєння БМП.
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Позиції українських військових обстрілювали неподалік Водяного, Березового, Красногорівки, Луганського, Новолуганського та Хутора Вільного.
Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.
Джерело: ООС