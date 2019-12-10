PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Втрати на Донбасі: загинули троє військових

У зоні проведення ООС на Донбасі загинули троє українських військових.

Втрати на Донбасі: загинули троє військових

Як повідомили у штабі ООС, троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Крім того, 9 грудня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксували обстріл з озброєння БМП.

Читайте: Спостереження за припиненням вогню на Донбасі вестимуть цілодобово – Меркель

Позиції українських військових обстрілювали неподалік Водяного, Березового, Красногорівки, Луганського, Новолуганського та Хутора Вільного.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.

Джерело: ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На зустрічі в нормандському форматі не домовилися про розведення сил на Донбасі – ЗМІ
На зустрічі в нормандському форматі не домовилися про розведення сил на Донбасі – ЗМІ
Що таке формула Штайнмаєра – у трьох пунктах
Що таке формула Штайнмаєра – у трьох пунктах
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, троє поранених
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, троє поранених
На Донбасі бойовики застосували лазерну зброю: у військового опік сітківки
На Донбасі бойовики застосували лазерну зброю: у військового опік сітківки
Бойовики повернули Україні тіло загиблого бійця Альфи Каплунова
Бойовики повернули Україні тіло загиблого бійця Альфи Каплунова
Президент з бойовиками не розмовляє і не буде – Зеленський
Президент з бойовиками не розмовляє і не буде – Зеленський
Держприкордонслужба
Україна має інший план з відновлення контролю над кордоном з РФ – Зеленський
Владимир Зеленский - президент
Вибори на всьому Донбасі відбудуться одночасно з загальнонаціональними – президент
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка