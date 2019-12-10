Зеленський назвав три принципи, які не будуть порушені

Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не піде на поступки своїми територіями і вектором розвитку.

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції по завершенні зустрічі в нормандському форматі назвав три принципи, які він ніколи не порушить.

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– Сьогодні я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України і з якими ніколи не погодиться український народ. Перше – це неможливість федералізації – Україна – це унітарна держава. Друге – це неможливість будь-кого чинити будь-який вплив на вектор руху і розвитку України. Третє – неможливість компромісу щодо врегулювання ситуації на сході України допомогою поступок Україною території, – сказав він.

Нагадаємо, у Парижі пройшли переговори, перерва в яких тривала три роки. За всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.