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Факти / Україна / Політика

Бійка в Раді: Слуга народу звернулася до правоохоронців

Фракція політичної партії Слуга народу зробила офіційну заяву щодо бійки у Верховній Раді між народними депутатами Слуги народу та депутатами від партії Свобода.

Бійка в Раді: Слуга народу звернулася до правоохоронців

Фракція Слуга народу назвала бійку в Раді свідомою провокацією, яка має на меті зірвати законотворчий процес і дестабілізувати ситуацію.

– Дуже показовою для нас є кооперація у спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними, – зазначили в Слузі народу.

Також фракція звернулась до правоохороних органів з вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент.

– Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради та Апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з аграрної політики – зокрема, шляхом тимчасового перенесення засідань у більш захищене приміщення та посилення охорони і забезпечення громадського порядку під час і в місці проведення засідань, – заявили у партії.

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Представники партії також назвали неприпустимим тиск на народних депутатів.

– Ми нікому не дозволимо у неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України, – додали у Слузі народу.

Нагадаємо, бійка у Верховній Раді сталася під час засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Депутати VII скликання від партії Свобода Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко та депутат-мажоритарник від Слуги народу Андрій Богданець побилися через різні погляди щодо питання про ринок землі.

Джерело: Слуга народу

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