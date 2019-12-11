Бійка в Раді: Слуга народу звернулася до правоохоронців

Фракція політичної партії Слуга народу зробила офіційну заяву щодо бійки у Верховній Раді між народними депутатами Слуги народу та депутатами від партії Свобода.
Фракція Слуга народу назвала бійку в Раді свідомою провокацією, яка має на меті зірвати законотворчий процес і дестабілізувати ситуацію.
– Дуже показовою для нас є кооперація у спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними, – зазначили в Слузі народу.
Також фракція звернулась до правоохороних органів з вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент.
– Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради та Апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з аграрної політики – зокрема, шляхом тимчасового перенесення засідань у більш захищене приміщення та посилення охорони і забезпечення громадського порядку під час і в місці проведення засідань, – заявили у партії.
Читайте: Судимість і АТО: що відомо про учасника бійки у Раді Андрія Богданця
Представники партії також назвали неприпустимим тиск на народних депутатів.
– Ми нікому не дозволимо у неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України, – додали у Слузі народу.
Нагадаємо, бійка у Верховній Раді сталася під час засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики.
Депутати VII скликання від партії Свобода Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко та депутат-мажоритарник від Слуги народу Андрій Богданець побилися через різні погляди щодо питання про ринок землі.
Джерело: Слуга народу