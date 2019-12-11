ДБР прийшло з обшуком до екс-депутата Микитася

У народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася провели обшуки за місцем його проживання та реєстрації.

В ДБР вказують, що у 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами.

– Слідчі ДБР провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата України 8-го скликання в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 млн грн, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у 2016 році народний депутат здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами.

Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходовнесли внесли до декларації кандидата у народні депутата України 8-го скликання.

Слідство вказує, що одна особа з числа тих, з ким укладалися договори, померла до підписання документу.

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Крім того, у осіб, з якими ніби то підписувалися угоди про продаж цінних паперів, відсутні нараховані доходи.

Справа кваліфікована за статтями легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Нагадаємо, детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії, а 3 жовтня – вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.