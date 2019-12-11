PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кремль очікує, що “Зеленський зупинить війну на Донбасі” – Лавров

Кремль розраховує, що президент України Володимир Зеленський “зупинить війну на Донбасі”, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Кремль очікує, що “Зеленський зупинить війну на Донбасі” – Лавров

Кремль чекає, що президент України Володимир Зеленський “слідуватиме передвиборчим обіцянкам і зупинить війну на Донбасі”.

Про це на брифінгу після візиту до Вашингтона заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, де він провів зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Майком Помпео.

Лавров також оцінив атмосферу на зустрічі у нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

Читайте: Розбіжності у формулюваннях та гнучкість: у Кремлі оцінили нормандський саміт

За його словами, переговори були “конструктивними, взаємоповажними і прагматичними”.

Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з Лавровим закликав Росію закінчити війну в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп на зустрічі з Лавровим закликав Росію закінчити війну в Україні
Трамп на зустрічі з Лавровим закликав Росію закінчити війну в Україні
У день нормандського саміту на Донбасі загинули троє бійців – фото та імена
У день нормандського саміту на Донбасі загинули троє бійців – фото та імена
Нацполіція готова патрулювати Донбас, коли РФ поверне кордон – Аваков
Нацполіція готова патрулювати Донбас, коли РФ поверне кордон – Аваков
Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко
Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко
Україна
Що таке федералізація
Путін про передачу Києву кордону: Мінськ-2 переписувати не потрібно
Путін про передачу Києву кордону: Мінськ-2 переписувати не потрібно
Зеленський пропонує створити підгрупу в ТКГ для переговорів щодо кордону
Зеленський пропонує створити підгрупу в ТКГ для переговорів щодо кордону
Війна на Донбасі
Особливий статус та вибори на Донбасі: що таке формула Штайнмаєра
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка