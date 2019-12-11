Кремль очікує, що “Зеленський зупинить війну на Донбасі” – Лавров

Кремль розраховує, що президент України Володимир Зеленський “зупинить війну на Донбасі”, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Кремль чекає, що президент України Володимир Зеленський “слідуватиме передвиборчим обіцянкам і зупинить війну на Донбасі”.

Про це на брифінгу після візиту до Вашингтона заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, де він провів зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Майком Помпео.

Лавров також оцінив атмосферу на зустрічі у нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

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За його словами, переговори були “конструктивними, взаємоповажними і прагматичними”.

Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з Лавровим закликав Росію закінчити війну в Україні.