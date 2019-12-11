11 грудня по всій території України очікується тепла і хмарна погода.

У середу 11 грудня, синоптики прогнозують теплу і суху погоду, але на Закарпатті, Івано-Франківській та Чернівецькій області пройде дощ.

У західних і північних регіонах країни очікується хмарна погода. Температура вдень від -1°…4°С, а вночі 0°…3°С.

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У центральній частині України також хмарно і без опадів. Повітря прогріється до 3°С вдень і стільки ж вночі – 2°С тепла.

У східних областях температура вдень 1°… 5°С, а вночі -1°… 3°С.

На півдні Україні буде найтепліше 3°… 7°С вдень і 1°… 4°С вночі.

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