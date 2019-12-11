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Факти / Україна / Політика

Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку в Раді

Слідчі кваліфікували подію як погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку в Раді

У Верховній Раді після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між громадськими активістами та депутатами від Слуги народу.

– Сьогодні на спецлінію 102 від народного депутата України 9-го скликання надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень, – зазначають у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

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Зібрані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо державного чи громадського діяча.

Раніше ми також писали, що стало причиною бійки у Раді.

Джерело: Нацполіція

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