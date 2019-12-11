Незадовго після призначення міністром закордонних справ Вадим Пристайко отримав доступ до державної дачі у Конча-Заспі.

ЗМІ виявили в Конча-Заспі державну дачу, якою користується міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Цей факт підтвердила і дружина міністра Інна Пристайко. За її словами, за оренду державного майна доводиться платити близько 10 тис. грн щомісяця.

Вона вважає що така плата занадто велика за досить скромний будинок.

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За словами Інни Пристайко, зносити будинок не збираються. Наразі в ньому вирішили відпочивати на вихідних.

На фото можна побачити, що стан дачі далеко не найкращий. На вікнах злізла фарба, помітно, що сантехніка і меблі досить старі.















Старі меблі і сантехніка: як виглядає держдача Пристайко у Конча-Заспі / 4 фотографии

До слова, міністр юстиції Денис Малюська розповів, що хотів би заробляти 80 тис. грн на вказаній посаді.

Зараз йому не вистачає зарплати на те, щоб утримувати сім’ю, через що він може піти у відставку.

Джерело: News ONE

Фото: News ONE