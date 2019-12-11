Трамп обіцяє негайно підписати бюджет з $300 млн для України

Президент США Дональд Трамп готовий негайно підписати оборонний бюджет країни на 2020 рік, який, зокрема, передбачає виділення Україні $300 млн військової допомоги.

Оборонний бюджет США 2020 зараз розглядається в Сенаті. Після його затвердження Дональд Трамп готовий негайно його підписати.

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– Оце так! Усі наші пріоритети були реалізовані в остаточній версії закону про бюджетні асигнування на національну оборону… Конгрес, не зволікай з цим більше! Я підпишу цей історичний оборонний законопроект негайно! – написав президент США у Twitter.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2019

Нагадаємо, 10 грудня Конгрес погодив оборонний бюджет США на 2020 рік. Згідно з документом, Україна має отримати $300 млн військової допомоги.

Також ним передбачено запровадження санкції проти російських трубопроводів Північний потік-2 та Турецький потік.