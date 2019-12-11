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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Це фантастика – Милованов про курс долара в 20 грн у 2020 році

Курс 20 грн/дол може встановитися в Україні у 2020 році у тому випадку, якщо Україна отримає $10-20 млрд інвестицій, що можна назвати фантастикою.

Гривня і долар

Міністр розвитку економіки торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що сценарій, за якого курс гривні встановиться на рівні 20 грн/дол, є фантастичним.

– Ми розглядаємо два сценарії – $3 млрд і $6 млрд інвестицій. Якщо до нас прийде $10-20 млрд, то можливо, такий курс і буде, – сказав Милованов.

Проте міністр вважає зазначений сценарій малоймовірним, тому на нього не варто сподіватися.

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Він також розповів, що експортерам краще, коли курс долара зростає.

А від його зниження більше виграють імпортери і загалом населення України.

До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.

А до кінця наступного року він може ослабнути до 26 грн/дол.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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