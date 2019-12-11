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Факти / Україна

У законопроекті про самоврядування Донбасу не буде змін в Конституцію – Корнієнко

У новому проекті закону Про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі не збираються передбачати положення, які вносили б зміни до Конституції України.

Олександр Корнієнко

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко під час брифінгу заявив, що розроблення нового законопроекту Про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі почнеться після продовження закону, що діє.

У ньому не йтиметься про зміни до Конституції.

– В тому новому законі, який ми розроблятимемо щодо постійного статусу, це мабуть ближче до змін до Конституції, – сказав Корнієнко.

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Він додав, що зміни до Конституції щодо децентралізації не передбачають будь-якого особливого статусу для українських міст або окремих територій.

Навіть щодо столиці змінили формулювання, щоб не йшлося про її особливий статус.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що закон Про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі можна продовжити ще на рік, а потім працювати над новим законопроектом.

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