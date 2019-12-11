PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця підвищить зарплати: коли та на скільки

Зарплати працівників Укрзалізниці підвищать у першому кварталі 2020 року не менш ніж на 10%.

Потяг

Укрзалізниця та профспілка залізничників і транспортних будівельників підписали меморандум, згідно з яким зарплати працівників компанії у першому кварталі 2020 року зростуть щонайменше на 10%.

Документом також передбачено оздоровлення залізничників і членів їхніх сімей та пенсіонерів наступного року.

Читайте: Укрзалізниця збільшить вдвічі кількість поїздів Інтерсіті+

Середня зарплата на Укрзалізниці за останні три роки збільшилася більш ніж удвічі.

– За 9 місяців 2019 року компанія направила на фінансування соціального пакета 2,1 млрд грн, що більше ніж за весь минулий рік. Понад 1 млрд грн компанія витратила на утримання соціальної інфраструктури: лікарень, оздоровчих, культурних і спортивних установ, – розповів голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила додаткові потяги до Нового року, що почнуть курсувати з 21 грудня.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Середня зарплата в Україні підвищиться у 3,5 раза: чи можливо це зробити за 7 років
Середня зарплата в Україні підвищиться у 3,5 раза: чи можливо це зробити за 7 років
На Прикарпатті та Рівненщині величезні борги по зарплаті – люди голодують
На Прикарпатті та Рівненщині величезні борги по зарплаті – люди голодують
зарплата
За 7 років наздоженемо: Милованов порівняв зарплати в Україні та Польщі
магазин
Українці витрачають найбільше грошей на їжу і напої – Держстат
700 тис. за місяць: які зарплати в ЦВК та чи законні такі оклади
700 тис. за місяць: які зарплати в ЦВК та чи законні такі оклади
Укрзалізниця
Ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%
гроші
В Україні борги з виплати зарплат перевищили 2 млрд грн
гривня
В Україні зросла середня зарплата – де найбільше платять
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка