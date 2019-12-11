Укрзалізниця підвищить зарплати: коли та на скільки

Зарплати працівників Укрзалізниці підвищать у першому кварталі 2020 року не менш ніж на 10%.

Укрзалізниця та профспілка залізничників і транспортних будівельників підписали меморандум, згідно з яким зарплати працівників компанії у першому кварталі 2020 року зростуть щонайменше на 10%.

Документом також передбачено оздоровлення залізничників і членів їхніх сімей та пенсіонерів наступного року.

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Середня зарплата на Укрзалізниці за останні три роки збільшилася більш ніж удвічі.

– За 9 місяців 2019 року компанія направила на фінансування соціального пакета 2,1 млрд грн, що більше ніж за весь минулий рік. Понад 1 млрд грн компанія витратила на утримання соціальної інфраструктури: лікарень, оздоровчих, культурних і спортивних установ, – розповів голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила додаткові потяги до Нового року, що почнуть курсувати з 21 грудня.