Уряд скасував скоромовки про ліцензії компаній у рекламі

Зачитувати ліцензійні дані у рекламі скоро буде необов’язково.

На засіданні Кабінету міністрів 11 грудня скасували обов’язкове зачитування номеру та інших даних ліцензій у радіорекламі для банків, страхових та будівних компаній та для інших груп.

За словами Дмитра Дубілета, нововведення запрацює з наступного року, однак це не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватись.

– Ви пам’ятаєте, коли в кінці ролику номер читається з ефектом перемотки. Чому це можна скасувати? По-перше, це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватись. Норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається. По-друге, ця норма, може, мала сенс 20 років тому, а зараз, в епоху Гуглу, зовсім застаріла, – написав міністр.

Він також додав, що має теорію, у якій разом з великими та важливими реформами варто постійно шукати такі подібні дрібниці.

Дмитро Дубілет також розповів про деталі електронного перепису населення.

Джерело: Дмитро Дубілет