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Факти / Україна

В Одесі впізнали ще одну жертву пожежі – це викладачка Третьякова

В Одесі впізнали ще одну жертву пожежі, яка сталася в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Пожежа в Одесі

Ще однією жертвою пожежі в Одесі виявилася 48-річна Наталія Третьякова.

Вона була викладачкою Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу та завідуючою відділенням правового напрямку коледжу.

Як повідомила заступник мера міста Світлана Бедрега, жінку впізнали родичі.

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Щодо інших жертв пожежі ситуація складніша.

– Проводяться експертизи ДНК, без цього рідні відмовляються ховати своїх загиблих, – додала Світлана Бедрега.

Всього вдалося впізнати п’ятьох загиблих під час пожежі. Рятувальники знайшли десять тіл. Пошуки тривають.

Раніше Факти ICTV писали про те, що одним із загиблих в пожежі в Одесі виявився 16-річний студент Кирило Трофимчук.

Джерело: Думская

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