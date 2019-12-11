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Факти / Україна

Вісім осіб залишаються у лікарні після пожежі в Одесі

Наразі ще продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Вісім осіб залишаються у лікарні після пожежі в Одесі

За останніми даними, загинули 12 людей. Пошуки ще шести тривають.

Задля ліквідації наслідків пожежі в Одесі здійснено роботи з демонтажу аварійної стіни (сектор D), розпочато роботи з розчищення внутрішнього двору та обрушення небезпечних конструкцій з використанням крану та підвісної люльки.

Усі роботи виконують у взаємодії з Департаментом архітектури та будівництва Одеської міської ради, Геодезійною службою та іншими будівельними організаціями міста.

– Психологи ДСНС постійна надають підтримку родичам загиблих та зниклих осіб, – повідомляють у службі ДСНС.

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Усього з початку розбирання завалу вивезли близько 2 100 м³ будівельних конструкцій.

Вісім осіб залишаються у лікарні після пожежі в Одесі / 4 фотографии

До робіт залучено 227 чоловік та 40 одиниць техніки.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються.

Джерело: ДСНС

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