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Факти / Україна / Політика

Закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО планують ухвалити завтра

На пленарному засіданні Верховної Ради 12 грудня пропонують ухвалити одночасно в першому читанні і в цілому законопроект щодо особливого статусу Донбасу.

Закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО планують ухвалити завтра

Передбачається внести лише одну зміну – продовжити дію раніше ухваленого закону на один рік.

Про це на брифінгу розповів заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко. 

– Зараз відбудеться засідання комітету, який має ухвалити рішення, що відкриє можливість завтра розглянути цей законопроект, – повідомив Корнієнко.

Читайте: Продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО – текст законопроекту

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що термін дії закону про особливий статус Донбасу можуть продовжити ще на один рік. За його словами, зараз простіше продовжити термін дії закону, ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий.

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