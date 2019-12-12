За версією слідства, Інна Грищенко з позивним Пума була однією з п’яти виконавців вбивства журналіста Павла Шеремета.

Ветерана АТО Інну Грищенко з позивним Пума підозрюють у виконанні вбивства Павла Шеремета. 6 листопада 2019 року Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для Інни Грищенко.

Пумі інкримінують співучасть у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області 2018 року.

Наприкінці вересня правоохоронці затримали чоловіка Інни — Владислава Грищенка, кіборга із позивним Буча. За версією слідства, чоловік вступив у змову з групою осіб і мав ліквідувати кримінального авторитета шляхом підриву.

12 грудня на екстренному брифінгу МВС щодо вбивства Павла Шеремета начальник кримінальної поліції Євген Коваль розповів, що особливу увагу слідчих привернув невдалий замах на бізнесмена у Косові Івано-Франківської області.

Одним із фігурантів був Андрій Антоненко, а він тісно спілкувався з Юлією Кузьменко та громадянином К, Електриком, які є співмешканцями.

Із ними спілкувалися також громадянин В., з псевдонімом Пістолет, Владислав Грищенко (Буча) та Інна Грищенко (Пума), які причетні до замаху в Косові.

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Коли Грищенка затримали, слідчі зафіксували, що на судові засідання ходять друзі затриманих, – і виявили групу.

Коваль показав записи, які свідчать, що виклик на допит у справі Шеремета одного з членів групи не викликав подиву у членів групи і сприймався ними як загроза.

Після першої повістки представники групи занервували – Ваня (Пістолет) покінчив життя самогубством наступного дня після виклику на допит. Електрик також намагався накласти на себе руки.

Інна Грищенко розцінила самогубство Пістолета як сприятливий для них факт.

– Все складається так, як нам треба. Він (Пістолет, – Ред.) не вивіз Шеремета. Думаю, що Шеремет – це було останнє. Тобі це буде в плюс, тепер вертіти будемо, як хочемо, – сказала Грищенко у телефонній розмові з чоловіком.

На питання чоловіка чи Ваня (Пістолет) застрелився сам чи йому хтось допоміг Грищенко відповіла, що він зробив це сам.

Нагадаємо, дані слідства дають змогу об’єктивно підозрювати у виконанні вбивства Павла Шеремета п’ятьох осіб: Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко (псевдонім Лиса), Яну Дугарь та подружжя Інну (Пума) та Владислава (Буча) Грищенків.