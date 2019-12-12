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Факти / Україна

Грищенку пропонували визнати провину у вбивстві Шеремета – адвокат

Владислав Грищенко фігурує у справі про замах на вбивство журналіста Павла Шеремета.

Грищенку пропонували визнати провину у вбивстві Шеремета – адвокат

Владислав Грищенко є спеціалістом з вибухової справи та фігурує у справі про замах на вбивство за допомогою вибухового пристрою.

– Два дні тому у Печерському суді слідство пропонувало Грищенку визнати себе винним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета та в інших резонансних справах, – розповів адвокат Грищенка Віталій Ковальчук в ефірі Радіо НВ.

Він також заявив, що вони звернулися до ДБР у звязку з діями слідчих щодо його підзахисного.

Читайте: Убивство Шеремета: слідство назвало основну версію

Наразі слідство підозрює у виконанні вбивства 5 осіб: Андрія АнтоненкаЮлію Кузьменко (псевдонім Лиса), Яну Дугарь та подружжя Інну (Пума) та Владислава (Буча) Грищенків.

Раніше ми писали про хронологію розслідування вбивства Павла Шеремета.

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