Грищенку пропонували визнати провину у вбивстві Шеремета – адвокат

Владислав Грищенко фігурує у справі про замах на вбивство журналіста Павла Шеремета.
Владислав Грищенко є спеціалістом з вибухової справи та фігурує у справі про замах на вбивство за допомогою вибухового пристрою.
– Два дні тому у Печерському суді слідство пропонувало Грищенку визнати себе винним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета та в інших резонансних справах, – розповів адвокат Грищенка Віталій Ковальчук в ефірі Радіо НВ.
Він також заявив, що вони звернулися до ДБР у звязку з діями слідчих щодо його підзахисного.
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Наразі слідство підозрює у виконанні вбивства 5 осіб: Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко (псевдонім Лиса), Яну Дугарь та подружжя Інну (Пума) та Владислава (Буча) Грищенків.
Раніше ми писали про хронологію розслідування вбивства Павла Шеремета.