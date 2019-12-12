На честь Павла Шеремета назвали сквер у Києві

У Києві скверу на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької присвоїли ім’я журналіста Павла Шеремета.
За рішення присвоїти скверу ім’я вбитого у 2016 році Павла Шеремета проголосували 86 депутатів Київради.
Питання розглядалось під час засідання як невідкладне.
Під час громадського обговорення ідею підтримали 81% громадян.
До слова, Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст. Він загинув 20 липня 2016 року. Автомобіль, в якому перебував Павло Шеремет, підірвали в центрі Києва.
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Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета.
У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів
Також стали відомі прізвища п’ятьох виконавців вбивства журналіста.
Джерело: Київрада
Фото: Київрада