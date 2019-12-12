На честь Павла Шеремета назвали сквер у Києві

У Києві скверу на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької присвоїли ім’я журналіста Павла Шеремета.

За рішення присвоїти скверу ім’я вбитого у 2016 році Павла Шеремета проголосували 86 депутатів Київради.

Питання розглядалось під час засідання як невідкладне.

Під час громадського обговорення ідею підтримали 81% громадян.

До слова, Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст. Він загинув 20 липня 2016 року. Автомобіль, в якому перебував Павло Шеремет, підірвали в центрі Києва.

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Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів Вірю

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Також стали відомі прізвища п’ятьох виконавців вбивства журналіста.

Джерело: Київрада

Фото: Київрада