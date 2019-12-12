На Донбасі в 2019 році поранили 136 цивільних осіб, а 26 – убили

Глава місії ООН в Україні Матильда Богнер заявила, що за 2019 рік в Україні убили 26 цивільних громадян та ще 136 осіб поранили.

Моніторингова місія ООН повідомила, що за одинадцять місяців 2019 року на Донбасі поранено 136 і вбито 26 цивільних осіб.

– Загальна кількість жертв серед цивільного населення в 2019 році склала 162 людини станом на 15 листопада, зокрема, 26 убитих і 136 поранених, – сказала глава місії ООН в Україні Матильда Богнер на брифінгу в Києві.

За словами глави місії ця цифра є найнижчою порівняно з аналогічними періодами за весь час конфлікту, але загальне число загиблих від конфлікту цивільних осіб продовжує зростати.

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– Із середини квітня 2014 року, коли виник конфлікт, загальна кількість убитих серед цивільного населення по обидві сторони лінії зіткнення становить 3 тис. 344 людини, а кількість поранених перевищує 7 тис. осіб із обох сторін, – сказала Богнер.

Глава Моніторингової місії наголосила, що сторони конфлікту мають зробити все можливе, щоб звести до нуля кількість жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, під час наради в Офісі президента щодо підготовки до нормандського саміту були затверджені п’ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу.