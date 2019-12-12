Нацбанк збільшив ліміт інвестицій фізосіб за кордон до €100 тис. на рік

Національний банк України підвищує електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб за кордон до €100 тис. на рік.

За словами голови НБУ Якова Смолія, саме сприятлива ситуація на валютному ринку дала можливість зробити низку кроків щодо пом’якшення валютного регулювання.

Також НБУ змінює підхід формування банками обов’язкових резервів під залучені кошти.

– З березня наступного року вимоги щодо обов’язкового резервування відрізнятимуться залежно від валюти: для резервів у гривні цей норматив буде знижено до нуля, для резервів у валюті – підвищено до 100%, – повідомив Яків Смолій під час брифінгу.

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Також Яків Смолій зазначив, що Нацбанк підвищує плановий обсяг щоденних інтервенцій на валютному ринку з $30 до $50 млн до кінця поточного і на перший квартал наступного року.

Скористатися підвищеним лімітом для інвестування за кордон українці зможуть вже цього року з 18 грудня. Громадяни, які вже перерахували €50 тис. в межах попереднього ліміту, зможуть перерахувати аналогічну суму до кінця поточного року.

Раніше Факти ICTV писали про те, що НБУ знизив облікову ставку з 15,5% до 13,5%.