НБУ знизив облікову ставку з 15,5% до 13,5%: причини та наслідки

Нацбанк України вирішив знизити облікову ставку (відсоток, під який НБУ надає кредити банкам) на два процентних пункти – з 15,5% до 13,5%, що обумовлено стрімким зміцненням курсу гривні.

З 13 грудня 2019 року облікова ставка знижується до 13,5% – таке рішення 12 грудня ухвалив монетарний комітет Нацбанку України.

Це означає, що ставки за кредитами та депозитами теж мають знизитися.

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– У листопаді 2019 року споживча інфляція стрімко уповільнилася – до 5,1% у річному вимірі, що було нижчим від очікувань Нацбанку. В основі цієї стійкої тенденції – поступове послаблення фундаментального тиску на ціни, ознакою якого є уповільнення базової інфляції, а також зниження цін на енергоносії, – так в НБУ пояснили своє рішення.

Регулятор наголошує, що інфляція уповільнилася через зміцнення обмінного курсу гривні та поліпшення інфляційних очікувань.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що ставки за кредитами можуть знизитися до 12% влітку 2020 року.