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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Неповернення банків екс-власникам – Гончарук подав законопроект

До Верховної Ради подали законопроект, який регулює виведення неплатоспроможних банків з ринку і не дозволяє повернути їх екс-власникам.

Неповернення банків екс-власникам – Гончарук подав законопроект

Кабінет міністрів подав до парламенту проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи. Його ініціатором став прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Зазначений законопроект має ввести заборону на повернення банків екс-власникам та регулювати виведення неплатоспроможних фінансових установ з ринку.

Наразі на сайті Верховної Ради відсутній текст законопроекту №2571. За інформацією ЗМІ, у ньому передбачають ситуації, коли власником банку стає держава в особі Міністерства фінансів, а також зміни до статті, які стосуються націоналізації Приватбанку.

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У Telegram-каналі Темный рыцарь більше розповіли про норми, які перешкоджають поверненню банків екс-власникам:

  • процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не можна буде зупинити;
  • процедуру ліквідації банку не можна буде зупинити;
  • загальний розмір шкоди, що може бути стягнуто з НБУ, обмежується розміром реальних збитків.

Також у зазначеному Telegram-каналі опублікували нібито порівняльну таблицю законопроекту.

До слова, НБУ зобов’язав банки вказувати повну вартість послуг, періодичність погашення кредиту, умови дострокового повернення та можливі штрафи за його прострочення.

Джерело: Темный Рыцарь

Джерело: Українська правда

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