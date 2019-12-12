12 грудня Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2020 року закон про так званий особливий статус Донбасу. Факти ICTV розповідають, що передбачає відповідний закон.

Так званий закон про особливий статус Донбасу (Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей) ухвалили у вересні 2014 року.

Тоді він мав бути тимчасовим і передбачав швидке проведення виборів в ОРДЛО.

Так званий особливий статус Донбасу передбачає надання широких повноважень місцевим органам влади.

Він встановлює особливий порядок призначення суддів та правоохоронців. Крім того, з урядом мають підписати окрему угоду про економічний розвиток Донбасу.

Читайте: Закон про особливий статус Донбасу продовжили на рік

У 2015 році парламентарі внесли до нього зміни, додавши статтю 10. Вона свідчила про те, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише після того, як з ОРДЛО виведуть незаконні збройні формування та військову техніку.

Також були передбачені умови щодо міжнародного контролю за виборами і їх проведення за українським законодавством.

У законі встановлено амністію учасникам подій на Донбасі, які не вчинили тяжких злочинів.

До слова, народний депутат Олександр Корнієнко заявив, що у новому законопроекті Про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі не буде положень щодо змін у Конституції.