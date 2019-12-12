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Факти / Україна

Особливий статус Донбасу: що передбачає закон

12 грудня Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2020 року закон про так званий особливий статус Донбасу. Факти ICTV розповідають, що передбачає відповідний закон.

Особливий статус Донбасу: що передбачає закон

Так званий закон про особливий статус Донбасу (Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей) ухвалили у вересні 2014 року.

Тоді він мав бути тимчасовим і передбачав швидке проведення виборів в ОРДЛО.

Так званий особливий статус Донбасу передбачає надання широких повноважень місцевим органам влади.

Він встановлює особливий порядок призначення суддів та правоохоронців. Крім того, з урядом мають підписати окрему угоду про економічний розвиток Донбасу.

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У 2015 році парламентарі внесли до нього зміни, додавши статтю 10. Вона свідчила про те, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише після того, як з ОРДЛО виведуть незаконні збройні формування та військову техніку.

Також були передбачені умови щодо міжнародного контролю за виборами і їх проведення за українським законодавством.

У законі встановлено амністію учасникам подій на Донбасі, які не вчинили тяжких злочинів.

До слова, народний депутат Олександр Корнієнко заявив, що у новому законопроекті Про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі не буде положень щодо змін у Конституції.

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