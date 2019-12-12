Під Офісом президента монтують ковзанку

12 грудня на Банковій почали збирати нову конструкцію. Робочі привезли будматеріали для того, аби під Офісом президента встановити ковзанку для жителів і гостей столиці.
Ковзанка – соціальна ініціатива Експоцентру України. Випробувати лід на Банковій безкоштовно зможуть всі бажаючі.
– Він буде розміром 12х28 метрів. Це більше 300 м² льоду. Ковзанка повинна почати працювати у переддень Нового Року, приблизно, 28-29 грудня. Все залежить від погодних умов. Якщо буде тепло, то ще плюс два дні, якщо буде мороз, то мінус два дні.
Працюватиме до 19 січня. Кататися на ній можна буде безкоштовно, тільки зі своїми ковзанами – прокату не передбачено, – розповів гендиректор ВДНГ Євген Мушкин.
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Також Мушкин запевняє, що установку ковзанки під Офісом вони узгодили з Державним управлінням справами.
– Це соціальний проект ВДНГ з метою популяризації як зимового проекту Експоцентру Зимова Країна на ВДНГ, так і наших проектів з відновлення інфраструктури виставки.
Зараз ми збираємо благодійні внески на відновлення ліхтарів на центральній площі ВДНГ, ремонт фонтанів тощо. У нас була розмова з керівником ДУС щодо такого соціального проекту в центрі Києва. Ми отримали згоду зробити це прямо перед Офісом Президента, – зазначив Мушкин.
До слова, на Софійській площі в Києві завершився монтаж головної новорічної ялинки України.