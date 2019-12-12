У День Святого Миколая, 19 грудня, в Україні не буде снігу і традиційних морозів. Вдень місцями – до +10.

Погода в Україні на День Святого Миколая, 19 грудня, за попередніми прогнозами синоптиків, буде більше нагадувати весну – без снігу та морозів.

Невеликі заморозки можливі тільки вночі, а вдень скрізь плюсова температура.

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Захід

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень – від +7 до +10.

Північ

Тут теж сухо, температура повітря 5-7 вище нуля.

Південь

Опади не очікуються, вдень від 9 до 10 градусів морозу.

Центр

Сухо і хмарно, средня температура у всіх областях +7.

Схід

Похмуро, без опадів, від +5 до +7.

Київ

У столиці погода на День Святого Миколая буде такою, як і в інших регіонах – хмарно і сухо, вдень до 7 градусів тепла.

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