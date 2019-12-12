12 грудня в Україні без опадів, лише вночі на заході невеликий дощ з мокрим снігом.
У четвер, 12 грудня, на всій території Україні прогнозують суху погоду.
Невеликий дощ зі снігом можливий лише вночі у західних областях.
На Лівобережжі вночі та вранці туман, вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та заході країни місцями пориви до 15-20 м/с.
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Температура вночі – від 3° тепла до 2° морозу.
Вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму – до 8° тепла.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до 5° тепла.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.
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