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Факти / Україна

Погода в Україні на 12 грудня (КАРТА)

12 грудня в Україні без опадів, лише вночі на заході невеликий дощ з мокрим снігом.

Погода

У четвер, 12 грудня, на всій території Україні прогнозують суху погоду.

Невеликий дощ зі снігом можливий лише вночі у західних областях.

На Лівобережжі вночі та вранці туман, вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та заході країни місцями пориви до 15-20 м/с.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

Температура вночі – від 3° тепла до 2° морозу.

Вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму – до 8° тепла.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до 5° тепла.

Погода на 12 грудня

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.

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